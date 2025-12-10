Красников сообщил, что РФ проводит уникальные измерения солнечной активности

Первые два аппарата были выведены на орбиту в ноябре прошлого года. Вторая пара спутников присоединилась к ним в июле 2025 года. «Ионосфера-М» № 3 и № 4 отличаются от первых двух аппаратов перпендикулярной орбитой и наличием специальной аппаратуры для измерения содержания озона.