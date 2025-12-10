Новосибирец погасил долг в 260 тысяч, чтобы не потерять водительские права

Житель Новосибирска полностью погасил свою задолженность по алиментам, чтобы не потерять водительские права. 260 тысяч рублей он нашел всего за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
43-летний мужчина, задолжавший крупную сумму пятилетней дочери, долго игнорировал требования судебного пристава. Официальной работы и имущества у сибиряка не было, что затрудняло взыскание.
Ускорить процесс выплаты алиментов смогла бывшая супруга должника. Она рассказала судебному приставу, что экс-супруг пользуется водительским удостоверением. Судебный пристав ограничил его в праве управления транспортным средством. После этого мужчина пришел на прием, заявил, что устроился на работу, и водительские права ему нужны как раз для того, чтобы туда добираться.
Чтобы не потерять водительские права, сибиряк в течение суток погасил задолженность и исполнительский сбор в размере 17 тысяч рублей. Теперь алименты будут удерживаться из его заработной платы до совершеннолетия ребенка.