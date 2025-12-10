Новосибирец погасил долг в 260 тысяч, чтобы не потерять водительские права

Ускорить процесс выплаты алиментов смогла бывшая супруга должника. Она рассказала судебному приставу, что экс-супруг пользуется водительским удостоверением. Судебный пристав ограничил его в праве управления транспортным средством. После этого мужчина пришел на прием, заявил, что устроился на работу, и водительские права ему нужны как раз для того, чтобы туда добираться.