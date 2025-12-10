На двух омских ТЭЦ проведут ремонт оборудования теплосетей

По данным портала госзакупок, в минувший вторник, 9 декабря 2025 года, объявлены поиски подрядчика для выполнения ремонта оборудования теплосетей, а также замены вспомогательных трубопроводов, арматуры и металлоконструкций на двух омских ТЭЦ — ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 — в интересах бесперебойной работы.
Подрядчику предстоит опираться на ремонтную программу АО «ТГК-11», однако договором предусмотрено выполнение «дополнительных объемов» по итогам испытаний оборудования.
На проведение работ отводится порядка 10 месяцев: непосредственное выполнение стартует к концу февраля 2026 и должно завершиться к концу года. При этом устанавливается 2-годичный гарантийный срок. Стартовая цена договора превышает 91,21 миллиона рублей.
Среди заявленных требований в том числе «кадровая обеспеченность»: к сотрудничеству привлекут организацию, располагающую не менее чем 10 сварщиками, 5 газорезчиками, 2 инженерами ПТО, 3 специалистами сварочного производства 1 уровня и таким же количеством специалистов сварочного производства 2 уровня, 10 стропальщиками и как минимум 20 слесарями по ремонту и обслуживанию оборудования (не ниже 4 разряда), также наличие оборудования и аттестованных технологий сварки.