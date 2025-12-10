Суд вынес приговор женщине, пять лет истязавшей трех малолетних детей

Как установило следствие, на протяжении пяти лет женщина, злоупотребляя алкоголем, систематически избивала своих троих детей в возрасте 8, 10 и 12 лет руками, ногами и ремнём, выгоняла их из дома, из-за чего они ночевали в бане. В августе 2024 года она напала на одного из детей, душила его и ударила по голове, а затем угрожала убийством восьмилетней дочери. Именно эта девочка смогла сбежать к соседям и через отца сообщить о произошедшем в полицию.