Суд вынес приговор женщине, пять лет истязавшей трех малолетних детей

Гурьевский городской суд Кемеровской области вынес приговор 39-летней жительнице региона, признав её виновной в жестоком обращении с собственными детьми. Она приговорена к трём годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, а также обязана выплатить компенсацию морального вреда своим детям на общую сумму 150 тысяч рублей.
Как установило следствие, на протяжении пяти лет женщина, злоупотребляя алкоголем, систематически избивала своих троих детей в возрасте 8, 10 и 12 лет руками, ногами и ремнём, выгоняла их из дома, из-за чего они ночевали в бане. В августе 2024 года она напала на одного из детей, душила его и ударила по голове, а затем угрожала убийством восьмилетней дочери. Именно эта девочка смогла сбежать к соседям и через отца сообщить о произошедшем в полицию.
Женщина была осуждена по трём статьям Уголовного кодекса: истязание, угроза убийством и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединённое с жестоким обращением. Свою вину она полностью признала.
