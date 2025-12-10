Стало известно, какая погода в регионе поисков Усольцевых

Напомним, что в поисках Усольцевых участвовали более полутора тысяч людей со всей России. Поисковые мероприятия стали самыми обширными в истории Красноярского края. Следователи расследуют уголовное дело об исчезновении Усольцевых. По официальной версии, с ними произошел несчастный случай в тайге. Однако следов семьи пока не обнаружено. Найден лишь автомобиль, в котором прибыли Усольцевы. Автомобиль не личный, а принадлежащий компании, где работал Сергей Усольцев. В бардачке у бизнесмена хранились 300 тысяч рублей. В машине были личные вещи — обувь, детское кресло, игрушки и др., но ничего, что бы указывало на их местонахождение.