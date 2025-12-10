Стало известно, какая погода в регионе поисков Усольцевых

Стало известно, какая погода в регионе поиска пропавших Усольцевых.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края еще 28 сентября. Несмотря на интенсивные поиски, их до сих пор не нашли.
Ситуация с поисками осложняется неблагоприятной погодой и сильными морозами, ударившими в Красноярском крае. В частности, в Партизанском районе 10 декабря утром столбик термометра показывает −32… −34 градуса. Днем воздух прогреется до −25. Об этом свидетельствуют данные сервисов Яндекс-погода и Гисметео. При этом осадков и ветра в ближайшее время в Партизанском районе не ожидается.
В Красноярске также сегодня холодно. С утра температура была −33 градуса. В течение дня воздух прогреется до −23. Уже с 11 декабря ожидается потепление.
Напомним, что в поисках Усольцевых участвовали более полутора тысяч людей со всей России. Поисковые мероприятия стали самыми обширными в истории Красноярского края. Следователи расследуют уголовное дело об исчезновении Усольцевых. По официальной версии, с ними произошел несчастный случай в тайге. Однако следов семьи пока не обнаружено. Найден лишь автомобиль, в котором прибыли Усольцевы. Автомобиль не личный, а принадлежащий компании, где работал Сергей Усольцев. В бардачке у бизнесмена хранились 300 тысяч рублей. В машине были личные вещи — обувь, детское кресло, игрушки и др., но ничего, что бы указывало на их местонахождение.
Некоторые эксперты, в частности, биолог Леонид Медведев, предполагают, что Усольцевы могли упасть в яму или шурф, оставшиеся со времен разработок месторождений золота. В этих местах были прииски. Остались шахты, ямы, где добывали золото еще в позапрошлом веке.
Маловероятны версии, связанные с криминалом или побегом Усольцевых из России. Однако сын Усольцевых Даниил верит, что родители и сестра живы. Шаманы, в свою очередь, давали пессимистичный прогноз.
Есть вероятность, что Усольцевых или их останки смогут найти весной, когда в тайге сойдет снег. В осмотренных спасателями пещерах Усольцевых не было обнаружено.
Ранее сообщалось о том, как пропавшему в тайге мужчине удалось выжить в сильные 40-градусные морозы.