Маленький сын Героя России в Кремле обратился к Путину на «ты»: как отреагировал президент

Еще одним из награжденных звездой Героя в этот день стал генерал-полковник Андрей Иванаев, командующий группировкой «Восток». В этом году под его началом бойцы полностью освободили территорию ДНР (в своей полосе действий). А осенью и вовсе проломили фронт, вышли на оперативный простор в Харьковской области и до Гуляйполя.