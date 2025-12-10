Маленький сын Героя России в Кремле обратился к Путину на «ты»: как отреагировал президент

Сын сержанта российской армии Никиты Афанасьева, которого 9 декабря в Кремле посмертно удостоили звания Героя России, на церемонии фотографирования по-детски обратился к президенту России Владимиру Путину на «ты» и пожелал главе государства здоровья.
В тот момент, когда все участники церемонии выстраивались для снимка, маленький Антон Афанасьев с бархатной коробочкой со звездой Героя отца повернулся к российскому лидеру и на весь зал, громко пожелал: «Будь здоров!».
«Спасибо большое», — явно тронутый детской непосредственностью, наклонившись, сказал Путин.
Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин в Кремле вручил медали «Золотая звезда» Героям России. Среди них награжденных был и сержант Никита Афанасьев.
Вручая награду Татьяне Афанасьевой, матери героя, погибшего в ходе спецоперации сержанта Никиты Афанасьева, Путин обнял женщину, поцеловал ее в лоб и передал ей медаль. Он также пожал руку вдове героя — Марине Бородиной.
Отметим, о подвиге Никиты Афанасьева ничего не известно — «погиб при исполнении боевых задач», так звучит официальная формулировка. Видимо, это военная тайна.
Еще одним из награжденных звездой Героя в этот день стал генерал-полковник Андрей Иванаев, командующий группировкой «Восток». В этом году под его началом бойцы полностью освободили территорию ДНР (в своей полосе действий). А осенью и вовсе проломили фронт, вышли на оперативный простор в Харьковской области и до Гуляйполя.
Выступая перед награждением, глава государства отметил, что Россия продолжит опираться на героев специальной военной операции. Именно они — настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны, добавил президент страны.
Кроме того, российский лидер добавил, что совершивших героические поступки роднит готовность превыше всего ставить интересы родины. Их жизнь — зримое воплощение характера, духа нашего народа, его неисчерпаемой силы.
Вместе с тем, глава государства отметил мужество и профессионализм военнослужащих, награжденных за участие в специальной военной операции, подчеркнув их способность вести за собой и продвигать российские войска.
После официальной церемонии награждения Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества, которым были вручены медали «Золотая Звезда».