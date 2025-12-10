В Новосибирске стартовал международный Кубок Первого канала по хоккею

Открытие турнира начнется 10 декабря в 13:00 с открытой тренировки сборной России, а в 15:00 пройдет матч по адаптивному хоккею в рамках акции «Хоккей для всех». В программу последующих дней вошли детские турниры, товарищеские встречи сборных, мастер-шоу с участием звезд российского хоккея, а также церемония введения в Зал славы отечественного хоккея. Ключевые матчи взрослых сборных запланированы на 13 декабря (Россия — Беларусь) и 14 декабря (Россия — Казахстан).