В Новосибирске стартовал международный Кубок Первого канала по хоккею

В Новосибирске 10 декабря начались соревнования международного Кубка Первого канала по хоккею. В турнире, который продлится до 14 декабря, принимают участие сборные команды России, Казахстана и Беларуси, а также детские коллективы, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
В анонсе событий указано: «В последний день Кубка, 14 декабря, в 13:30 будут играть детская команда “Красная Машина Юниор” и хоккейный клуб “Сибирь”. Завершится Кубок встречей сборных России и Казахстана в 18:00. После зрителей будет ждать церемония закрытия турнира».
Открытие турнира начнется 10 декабря в 13:00 с открытой тренировки сборной России, а в 15:00 пройдет матч по адаптивному хоккею в рамках акции «Хоккей для всех». В программу последующих дней вошли детские турниры, товарищеские встречи сборных, мастер-шоу с участием звезд российского хоккея, а также церемония введения в Зал славы отечественного хоккея. Ключевые матчи взрослых сборных запланированы на 13 декабря (Россия — Беларусь) и 14 декабря (Россия — Казахстан).