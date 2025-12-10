Стало известно, почему Тимур Родригез остался без зимних корпоративов

Телеграм-канал Mash сообщает, что этой зимой Тимур Родригез оказался одним из самых невостребованных артистов. По данным канала, на весь квартал у певца нет ни одного корпоративного заказа — причиной называют завышенный гонорар и перечень дополнительных требований.
Выступление Родригеза оценивается в 3,5 млн рублей за 50 минут. Помимо оплаты артист требует две гримёрки, охрану численностью до 15 человек, отдельную зону под грим и кейтеринг, трёхчасовую репетицию, парковку, алкоголь определённой марки, козий или овечий сыр и воду строго Vittel или Evian. Заказчики, по словам источников, отказываются от таких условий.
Сообщается, что артист сталкивается и с финансовыми трудностями. Он не может выплачивать назначенные судом алименты — 1,5 млн рублей — бывшей супруге Анне Девочкиной. Родригез просил снизить сумму в четыре раза, но экс-жена не согласилась, утверждая, что деньги идут на обучение детей.
О расставании с Девочкиной артист объявил в 2023 году. Позднее он подтвердил роман с актрисой Катей Кабак, которая тогда состояла в браке и позже объяснила, что их отношения с Родригезом стали причиной развода.
