Врачи спасли жизнь ребенка, доставив его на санитарном вертолете во Владивосток

Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой помощи совершили сложнейшую операцию по спасению 11-летнего мальчика, больного тяжелой пневмонией. Ребенка экстренно транспортировали санитарным вертолетом из отдаленного Хасанского района в краевую больницу, что позволило вовремя оказать ему специализированную помощь и спасти жизнь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Тревожный звонок в оперативный отдел ТЦМК поступил 24 октября из Хасанской центральной районной больницы. Местные врачи сообщили, что у них находится ребенок с внебольничной пневмонией, состояние которого требовало срочной госпитализации в учреждение более высокого уровня — Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивостоке. В тот же день в поселок Славянка вылетел медицинский вертолет Ми-8 с опытной бригадой в составе врача Тимура Алиева и фельдшера Евгения Шоркина.
Весь путь, который занял несколько часов, маленький пациент находился в критическом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Медикам необходимо было постоянно контролировать его жизненные показатели, обеспечивая максимальную стабильность во время полета. После приземления во Владивостоке ребенка бережно перегрузили в реанимобиль и доставили в больницу, где его сразу поместили в отделение реанимации. Сутки он продолжал находиться на ИВЛ, после чего врачи смогли стабилизировать его состояние и продолжить курс интенсивной терапии.
Усилия медиков увенчались полным успехом — уже через неделю мальчик полностью выздоровел и был выписан домой к своей семье.