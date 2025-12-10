Врачи спасли жизнь ребенка, доставив его на санитарном вертолете во Владивосток

Весь путь, который занял несколько часов, маленький пациент находился в критическом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Медикам необходимо было постоянно контролировать его жизненные показатели, обеспечивая максимальную стабильность во время полета. После приземления во Владивостоке ребенка бережно перегрузили в реанимобиль и доставили в больницу, где его сразу поместили в отделение реанимации. Сутки он продолжал находиться на ИВЛ, после чего врачи смогли стабилизировать его состояние и продолжить курс интенсивной терапии.