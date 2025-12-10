Золотые шаги к спокойствию: как встретить Новый год без стресса

Перед Новым годом многие испытывают стресс. Работа не заканчивается, дела наваливаются, а праздники все ближе. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Виктор Косс рассказал KP.RU, как заранее позаботиться о своем спокойствии, чтобы встретить праздник в хорошем настроении и без напряжения.
«Я бы очень советовал ходьбу прогулочным шагом перед сном. Если мы гуляем 20−30 минут по свежему воздуху, то это нормализует ритм мозга, переключает его на спокойную, прямую волну. Благодаря этому человек, придя домой, лучше засыпает, более глубоко спит и лучше отдыхает», — отметил Косс.
Специалист посоветовал выбирать физические нагрузки, подходящие именно вам, и учитывать состояние здоровья. Перед началом активных занятий стоит пройти базовый медосмотр, чтобы подобрать безопасный и эффективный вариант физнагрузки.
Кроме ходьбы полезны плавание и легкие упражнения на растяжку. Эти простые «золотые шаги» помогут снизить стресс, улучшить сон и поддержать организм в тонусе, чтобы встретить Новый год бодрым и спокойным.
