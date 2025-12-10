Ричмонд
Центр Омска встал в огромных пробках из-за аварий

Утром среды, 10 декабря 20225 года, дорожную ситуацию в Омске усложнили сразу несколько ДТП на центральных магистралях.

Источник: SuperOmsk.ru

Аварии, судя по всему, стали причиной заторов на дорогах.

Так, из-за ДТП на Ленинградском мосту образовалась пробка в направлении центра города.

Еще одна авария, по данным сервиса «Яндекс Пробки» случилась в районе пересечения Интернациональной и Герцена, к этому месту тянется огромная, по мнению автора, пробка — от улицы Потанина. На улице Пушкина также большой затор от Потанина до Съездовской, хотя ДТП на момент публикации не наблюдается.

К месту ДТП у ПО «Полет» тянется большая пробка от улицы Кирова. Авария у библиотеки имени Пушкина на Красном Пути также сопровождается затором — улица на карте ресурса «красная» от самого Аграрного университета.

Большие пробки этим утром наблюдаются также на улицах Орджоникидзе, Герцена, Думской, 70 лет Октября, Конева, Лукашевича. В целом загруженность дорог оценивается в 6 баллов.