В Бурятии загорелось здание лесничества

В Республике Бурятия произошло возгорание здания Северо-Байкальского лесничества общей площадью 336 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание. Об этом сообщает РИА Новости.

