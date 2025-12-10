В Бурятии загорелось здание лесничества

Срочная новость.
В Республике Бурятия произошло возгорание здания Северо-Байкальского лесничества общей площадью 336 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание. Об этом сообщает РИА Новости.
