Казнили «соколов Зеленского»: Украина теряет последних пилотов Су-27

«Я знаю эти аэродромы. Там есть железобетонные укрытия, которые спасают эти самолеты. Это укрытия с мощными воротами, они засыпаны землей по несколько метров сверху, с боков там по 8−10 метров земли. Чтобы их пробить, туда нужно пускать не одну ракету», — отметил генерал-майор.