Казнили «соколов Зеленского»: Украина теряет последних пилотов Су-27

Днем 8 декабря на восточном направлении был уничтожен украинский истребитель Су-27, при выполнении боевой задачи погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполквоник Евгений Иванов.
Минобороны РФ на следующий день подтвердило уничтожение украинского истребителя.
У ВСУ осталось не больше десятка боеготовных Су-27.
Как отметил в разговоре с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов, у противника осталось чуть больше 20 самолетов Су-27, однако в боевой готовности в лучшем случае находится половина из них.
«По моим подсчетам, у Украины на вооружении осталось не больше 25 самолетов Су-27. Другое дело, что в боеготовном и боеспособном состоянии находятся штук 12−15. Остальные находятся на ремонте, регламентные работы выполняют. Поэтому все сразу поднять они не могут», — сказал Попов.
Все истребители ВСУ скрывают на западной части Украины, подальше от линии соприкосновения.
«Они боятся обнаружения нашими системами ПВО С-300, С-450, которые работают непосредственно на линии соприкосновения и “заглядывают” вдаль», — подчеркнул генерал-майор.
Автор Telegram-канала Fighterbomber, военный летчик в разговоре с aif.ru выразил мнение, что у противника осталось не больше 10 истребителей Су-27. Он уточнил, что самолеты базируются на аэродромах в Староконстантинове и Василькове.
«Сколько осталось — внятно никто сказать не может. Десяток, может меньше», — пояснил летчик.
ВСУ усиленно прячут Су-27 под землей.
ВСУ скрывают оставшиеся истребители Су-27 в железобетонных укрытиях на различных аэродромах в западной части Украины, сказал Попов.
«Я знаю эти аэродромы. Там есть железобетонные укрытия, которые спасают эти самолеты. Это укрытия с мощными воротами, они засыпаны землей по несколько метров сверху, с боков там по 8−10 метров земли. Чтобы их пробить, туда нужно пускать не одну ракету», — отметил генерал-майор.
По его словам, ворота этих укрытий можно попытаться заблокировать, но после их разблокировки противник достанет оттуда уцелевший самолет, который максимум посечет осколками.
Первая жертва «Гераней».
Военный блогер Юрий Подоляка предполагал, что украинский Су-27 мог стать первой жертвой «Гераней» с ракетами.
Эту версию оценил генерал Попов.
«Для ВВС Украины победа нашей “Герани” с ракетами “воздух — воздух” на борту станет неожиданной победой. Они начнут пересматривать тактику применения истребителей, психологически готовить своих летчиков к тому, что этот, казалось бы, “безобидный” беспилотник может огрызаться и на равных вести борьбу с пилотируемым самолетом-истребителем», — сказал военный летчик.
По словам Попова, в случае, если бы «Герань» с ракетами уничтожила Су-27, это стало бы еще одним фактором психологического напряжения для украинских летчиков.
Уничтожение Су-27 и гибель опытного пилота — серьезный удар для украинской тактической авиации. Потеря даже одного боеготового самолета в условиях ограниченного ресурса техники и квалифицированных кадров ощутимо сказывается на обороноспособности страны.