Волонтеры Новосибирска за год помогли более 29 тысячам жителей

За прошедший год волонтёры Новосибирска провели почти две тысячи акций, поддержав более 29 тысяч жителей города, сообщили в Telegram-канале мэрии.
Особое внимание добровольцы уделяли участникам специальной военной операции и их семьям. Через городские ресурсные центры удалось собрать и отправить более 60 тонн гуманитарной помощи.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что в городе действуют свыше 58 тысяч добровольцев и более 1,5 тысячи организаций, оказывающих помощь. Власти поддерживают инициативы волонтёров через молодёжные центры, гуманитарные сборы и проведение конкурсов и проектов.
Помимо помощи фронту, реализовывались социальные, экологические и образовательные проекты, включая «Школу добрых дел», фестиваль «Родник добра» и экологический фестиваль «ЭкоЛайк и Компания!».