Волонтеры Новосибирска за год помогли более 29 тысячам жителей

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что в городе действуют свыше 58 тысяч добровольцев и более 1,5 тысячи организаций, оказывающих помощь. Власти поддерживают инициативы волонтёров через молодёжные центры, гуманитарные сборы и проведение конкурсов и проектов.