«Сегодня в республике 3100 ветеранов СВО. Эта цифра будет расти» — глава Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло в Уфе в рамках республиканского образовательного форума «Служу Отечеству».
В своем выступлении Хабиров отметил, что за год работы региональная Ассоциация объединила уже более тысячи человек и стала живым, деятельным сообществом. По его словам, в республике сейчас насчитывается 3100 ветеранов СВО, и эта цифра будет расти.
Руководитель региона обозначил приоритетные задачи. Первая — создание необходимой инфраструктуры для реабилитации ветеранов. Вторая — помощь в их трудоустройстве. Он также подчеркнул важность выполнения поручения президента России о привлечении ветеранов СВО к управленческой работе.
Хабиров заявил, что республика готова предоставить Ассоциации необходимые ресурсы, чтобы она стала опорной общественной организацией. Он высоко оценил работу филиала государственного фонда «Защитники Отечества», профильных общественных организаций и Центров поддержки участников СВО, действующих в 10 городах Башкирии.
Глава региона отметил, что в республике действуют 54 меры поддержки участников СВО и их семей. Он призвал исключить бюрократию в этой работе и оказывать помощь «с душой и компетентно». Особое внимание, по его словам, должно уделяться семьям погибших защитников и ветеранам, получившим увечья, в вопросах медицины, образования и решения бытовых проблем.
