Эндрю Потуральски станет третьим игроком «Авангарда» на Матче звёзд КХЛ

Эндрю Потуральски, нападающий омского «Авангарда», примет участие в Матче звёзд КХЛ 2026 года. Он вошёл в состав команды KHL World Stars, которая будет представлять лучших легионеров лиги.
В составе этой команды также будут играть вратари Зак Фукале («Динамо» Минск) и Адам Шил («Барыс»), защитники Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхай Дрэгонс»), а также нападающие Сэм Энас и Виталий Пинчук (оба — «Динамо» Минск), Максим Комтуа («Динамо» Москва), Кевин Лабанк («Шанхай Драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада») и Адам Ружичка («Спартак»).
Ранее в состав команды KHL RUS Stars от омского клуба «Авангард» были выбраны форвард Константин Окулов, получивший выбор СМИ, и защитник Дамир Шарипзянов, который был избран болельщиками.
Матч звёзд КХЛ пройдёт 7 и 8 февраля 2026 года в Екатеринбурге. В нём примут участие четыре команды:
KHL RUS Stars — лучшие российские игроки, KHL Urals Stars — представители клубов Урала, KHL World Stars — лучшие легионеры, KHL U23 Stars — лучшие молодые игроки до 2003 года рождения.
