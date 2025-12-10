Эндрю Потуральски станет третьим игроком «Авангарда» на Матче звёзд КХЛ

В составе этой команды также будут играть вратари Зак Фукале («Динамо» Минск) и Адам Шил («Барыс»), защитники Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин («Спартак»), Адам Кленденинг («Шанхай Дрэгонс»), а также нападающие Сэм Энас и Виталий Пинчук (оба — «Динамо» Минск), Максим Комтуа («Динамо» Москва), Кевин Лабанк («Шанхай Драконы»), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук («Лада») и Адам Ружичка («Спартак»).