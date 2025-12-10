Волк в Индии утащил младенца у спящей матери и растерзал его

59-летний житель индийского штата Махараштра погиб от нападения крокодила во время ежедневного купания. Об этом сообщило издание The Times of India. Лаксман Калги каждый день ходил к реке Дудхганга и обычно брал с собой еще шесть-семь человек. В день происшествия мужчина, как обычно, плавал в водоеме, когда внезапно исчез под водой. Через три часа его тело со следами зубов рептилии на ступнях и лодыжках было обнаружено в реке.