Волк в Индии утащил младенца у спящей матери и растерзал его

В Индии волк растерзал младенца. Об этом сообщило издание The Indian Express.
Хищник проник ночью в дом в деревне Маллаханпурва, штат Уттар-Прадеш, и утащил спавшего рядом с матерью четырехмесячного малыша.
— Мать почувствовала движение и проснулась, только чтобы увидеть, как животное убегает, — рассказал сотрудник лесного департамента.
Позже останки младенца нашли в сахарном тростнике на расстоянии километра.
Это нападение стало четвертым за десять дней в округе Кайзергандж. Власти возобновили операцию по поиску хищников с использованием беспилотников с тепловизорами и фотоловушек, сказано в статье.
59-летний житель индийского штата Махараштра погиб от нападения крокодила во время ежедневного купания. Об этом сообщило издание The Times of India. Лаксман Калги каждый день ходил к реке Дудхганга и обычно брал с собой еще шесть-семь человек. В день происшествия мужчина, как обычно, плавал в водоеме, когда внезапно исчез под водой. Через три часа его тело со следами зубов рептилии на ступнях и лодыжках было обнаружено в реке.