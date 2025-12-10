В Хабаровске ускорят вывоз мусора и научатся сортировать отходы

В Хабаровске вывоз и переработка мусора станут быстрее и эффективнее — на помощь приходит национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», что напрямую соответствует целям президентского национального проекта, инициированного Владимиром Путиным.
Впервые участником программы стало предприятие, специализирующееся на сборе отходов. Федеральный центр компетенций (ФЦК) помогает выявлять резервы и точки роста на всём пути мусора — от контейнера до полигона.
«Как и в любом бизнесе, у нас свои сложности. Самое дорогое — логистика: много времени и топлива уходит на вывоз отходов. Мы хотим понять, что тормозит работу техники, какие подъезды к контейнерам неудобны, и наладить процесс ремонта и снабжения запчастями. Федеральная программа поможет сэкономить ресурсы и ускорить вывоз, — рассказал директор АО “Спецавтохозяйство г. Хабаровска” Александр Труфакин.
Рабочая группа предприятия уже провела первичную диагностику процессов. Эксперт ФЦК Евгений Петровский отметил:
«Есть потенциал повышения производительности труда. Планируем сократить простои оборудования, оптимизировать логистику, а также обучать персонал, чтобы все процессы шли быстрее и эффективнее».
В ближайшее время специалисты займутся детальным анализом потока мусора и подготовкой плана мероприятий. Сотрудники предприятия пройдут обучение и подготовят внутреннего тренера по повышению производительности.
В итоге работа на всех этапах — сбор, транспортировка, переработка — станет быстрее, снизится трудоёмкость, повысится эффективность персонала и техники. Главная долгосрочная цель — переход к сортировке отходов. Сейчас мусор сразу прессуется и отправляется на полигон, а в будущем будет разделяться на фракции для переработки и компостирования.
«Наша задача сделать современный объект: переработка, сортировка вторичных ресурсов, органические отходы для компостирования, техногрунт, а оставшийся мусор — на полигон», — пояснил первый замдиректора по финансово-экономическим вопросам Сергей Демянко.
АО «Спецавтохозяйство» стало четвёртым хабаровским предприятием, участвующим в федеральной программе «Производительность труда». По словам первого заммэра Дениса Елькина, такие проекты уже позволяют экономить средства:
«По итогам 2025 года предприятия городского хозяйства сэкономили порядка 30 млн рублей, которые направят на дальнейшее повышение эффективности».
Минэкономразвития края напоминает, что принимаются заявки на участие в программе в 2026 году. Поддержка предоставляется бесплатно и включает экспертное сопровождение федеральных и региональных специалистов. Заявки принимаются через портал производительность.рф, подробности можно уточнить по телефону (4212) 40−24−10 или электронной почте.