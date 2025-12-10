В Хабаровске ускорят вывоз мусора и научатся сортировать отходы

«Как и в любом бизнесе, у нас свои сложности. Самое дорогое — логистика: много времени и топлива уходит на вывоз отходов. Мы хотим понять, что тормозит работу техники, какие подъезды к контейнерам неудобны, и наладить процесс ремонта и снабжения запчастями. Федеральная программа поможет сэкономить ресурсы и ускорить вывоз, — рассказал директор АО “Спецавтохозяйство г. Хабаровска” Александр Труфакин.