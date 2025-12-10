Песков: Путин может и сам сесть за руль, передвигаясь по городу

Ранее Путин отмечал на заседании Совета по правам человека, что не всегда пользуется автомобилем с мигалками и сопровождением. По его словам, он периодически выбирает «тихий» вариант передвижения, без перекрытия дорог, и в такие моменты лично наблюдает городские проблемы — например, хаотичное движение курьеров на электросамокатах.