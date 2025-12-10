Песков: Путин может и сам сесть за руль, передвигаясь по городу

Президент России Владимир Путин иногда передвигается по городу без официального кортежа, и делает это разными способами — в том числе самостоятельно за рулём. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.
Ранее Путин отмечал на заседании Совета по правам человека, что не всегда пользуется автомобилем с мигалками и сопровождением. По его словам, он периодически выбирает «тихий» вариант передвижения, без перекрытия дорог, и в такие моменты лично наблюдает городские проблемы — например, хаотичное движение курьеров на электросамокатах.
Отвечая на уточняющий вопрос, ездит ли президент в подобных ситуациях сам или просто едет в обычной машине, Песков пояснил кратко: «По-разному».
