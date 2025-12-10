Спорная квартира Ларисы Долиной была ее основным местом жительства

«В обоснование требований… (Долина. — Ред.) ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи», — цитирует «РИА Новости».