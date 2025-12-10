Спорная квартира Ларисы Долиной была ее основным местом жительства

В материалах указано, что артистка на протяжении нескольких месяцев становилась жертвой мошеннических действий.
«В обоснование требований… (Долина. — Ред.) ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи», — цитирует «РИА Новости».
В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил встречные иски Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье, взыскав в пользу певицы более 69 млн рублей в рамках уголовного дела. Осенью Мосгорсуд подтвердил законность решения и право собственности на спорную недвижимость за Долиной, ее дочерью и внучкой. Лурье позже подала кассационную жалобу, добиваясь пересмотра признания сделки купли-продажи недействительной.
В начале декабря Лурье отклонила предложение артистки о мировом соглашении, заявив через СМИ, что будет ждать итогов судебного разбирательства. Ее адвокат отметила 6 декабря, что жалобу из Верховного суда отзывать не планируют. Рассмотрение спора назначено на 16 декабря, материалы дела уже переданы судье ВС РФ.