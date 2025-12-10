Украинская армия потеряла сразу пять населенных пунктов на юге Красноармейска, а Мирноград фактически оказался зажат, признали вражеские аналитики.
Противник жалуется, что ситуация для ВСУ в Мирнограде критическая — речь идет не об удержании обороны, а о «выживании на пределе». Украинские подразделения оказались в ловушке, шансы на выход из которой совсем не велики.
ВСУ бегут, потому что деморализованы.
Вооруженные силы Украины бегут из сел южнее Покровска и Мирнограда в ДНР, поскольку солдаты находятся в деморализованном состоянии, заявил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«То, что противник бежит, это следствие потерь, понесенных в бою за эти населенные пункты. Противник деморализован ввиду того, что подкрепление не подходит, логистики никакой, продукты и боеприпасы на исходе. Остается или погибать, или драпать. Они предпочитают драпать», — сказал Матвийчук.
Украинский военный с позывным Мучной жаловался на российские бомбовые удары в Мирнограде, которые «выбивают опору и рвут нервы». По его словам, каждый шаг в городе может стать последним.
Две тысячи боевиков ВСУ окружены.
В Мирнограде в ДНР в окружении находятся до 2 тысяч украинских боевиков, сообщил Матвийчук.
«В Красноармейске были разгромлены практически все воинские части. Некоторые убежали, некоторые сдались. В Мирнограде в окружении около пяти батальонов, это приблизительно 1,5−2 тысячи человек», — сказал военный эксперт.
Военный блогер Юрий Подоляка отмечал, что оставшаяся без логистики группировка противника в городе «агонизирует», неся большие потери в том числе из-за невозможности эвакуации раненых.
По данным военных каналов, Вооруженные силы Украины потеряли около двух десятков боевиков в результате удара по пункту их временной дислокации в Мирнограде.
В Покровске оказывают помощь местным.
В Покровске проводится разминирование территории, мирное население проходит процедуру фильтрации, чтобы после этого получить российские паспорта, сообщил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Началась работа с мирным населением. Выясняются их потребности. И будет проведена фильтрация для того, чтобы граждане смогли получить российские паспорта и все, что необходимо в этих условиях. Также параллельно идет осмотр и разминирование города, это займет какое-то время. Многие здания получили повреждения», — сказал Гагин.
Также аналитик сообщил об обстановке вокруг Покровска. По его мнению, ближайшие населенные пункты будут освобождены в короткие сроки, так как противник на этом направлении лишен снабжения.
Оперативная обстановка в районе Мирнограда и Покровска свидетельствует о стратегическом успехе российских войск. Коллапс украинской обороны и переход территорий под контроль России создают условия для дальнейшего продвижения и укрепления позиций в регионе.