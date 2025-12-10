Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ничего святого: торговлю мясом устроили рядом со сквером памяти Героев в Ванино

На прошлой неделе в рабочем поселке Ванино состоялось торжественное открытие сквера воинам-интернационалистам (посвящен памяти Героев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества).

Однако обновленный сквер стал местом притяжения не только для тех, кто хочет почтить подвиг героев, но и для местных торговцев мясом, решивших расположиться рядом с памятной площадкой.

«Подъезжайте на Аллею Памяти за мясом. Администрация, контролирующие органы, люди здравые есть в этом районе? Вы нормально к этому относитесь?» — возмутился местный житель Дмитрий.

Администрация Ванинского района оперативно отреагировала на происходящее и пресекла несанкционированную торговлю.

«Также по решению главы района введен запрет на нестационарную торговлю в радиусе 100 метров от всех значимых и памятных мест района», — добавили в администрации.