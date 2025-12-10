Ничего святого: торговлю мясом устроили рядом со сквером памяти Героев в Ванино

Однако обновленный сквер стал местом притяжения не только для тех, кто хочет почтить подвиг героев, но и для местных торговцев мясом, решивших расположиться рядом с памятной площадкой.
«Подъезжайте на Аллею Памяти за мясом. Администрация, контролирующие органы, люди здравые есть в этом районе? Вы нормально к этому относитесь?» — возмутился местный житель Дмитрий.
Администрация Ванинского района оперативно отреагировала на происходящее и пресекла несанкционированную торговлю.
«Также по решению главы района введен запрет на нестационарную торговлю в радиусе 100 метров от всех значимых и памятных мест района», — добавили в администрации.