Сохранение исторической памяти и выставка артефактов: в СФУ отметили День героев Отечества

«Три года назад мы нашли медальон солдата, который погиб, защищая Сталинград. Он оказался родом из Курска. Его племянник на данный момент проживает в Норильске. И на похороны в Волгограде этот племянник привез своего сына и внуков. Мы также занимаемся АлСибом. Летом у Военно-учебного центра СФУ состоялось открытие памятников Василию Молокову и Илье Мазуруку. У нас люди, зная улицу Молокова, порой, к сожалению, не знают, кто это такой. А Василий Молоков — полярный летчик и первый герой Советского Союза, который “пробил” трассу Аляска-Сибирь. Илья Мазурук — командир перегоночной авиационной дивизии, руководил перегоночной трассой Аляска-Сибирь для поставок по ленд-лизу американских самолетов».