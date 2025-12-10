Сохранение исторической памяти и выставка артефактов: в СФУ отметили День героев Отечества

9 декабря, в День героев Отечества, в Сибирском федеральном университете прошла III Всероссийская научно-практическая конференция «Красноярские военно-исторические чтения».
Красноярские военно-исторические чтения организованы Сибирским федеральным университетом, Военным учебным центром имени генерала армии, Героя России В. П. Дубынина и региональным отделением Российского военно-исторического общества в Красноярском крае.
Участниками конференции стали преподаватели и офицеры Военного учебного центра СФУ, представители Министерства обороны Российской Федерации, гости из других регионов России — 24 доктора наук и 60 кандидатов наук из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Владивостока и других городов.
Гости конференции обсудили вопросы, связанные с актуальными тенденциями сохранения военно-исторического наследия России и его использования в интересах государственно-патриотического воспитания молодежи, а также военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.
Перед началом пленарного заседания состоялось торжественное награждение офицеров Военного учебного центра имени генерала армии, Героя России В. П. Дубынина государственными наградами Российской Федерации. Полковник С. Н. Солодянкин награжден Орденом Александра Невского с мечами, полковник О. Б. Михайлов — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, подполковник Р. В. Ильичев — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Эксперты представляли научные доклады по истории Русской Императорской армии, Гражданской войне в России и предвоенному периоду, исследования, посвященные советским Вооруженным силам в годы Великой Отечественной войны и послевоенному периоду, советскому тылу в годы Великой Отечественной войны. Специалисты рассмотрели вопросы сохранения исторической памяти, военно-исторического наследия России и его роли в государственно-патриотическом воспитании молодёжи.
В рамках конференции в Конгресс-холле состоялась выставка артефактов, привезенных из экспедиций поисковым отрядом «Енисей-СФУ».
Деятельность поискового отряда началась с 2011 года. Евгений Гарин, директор Военно-инженерного института СФУ, начальник Военного учебного центра СФУ, подчеркнул, что участники отряда ежегодно работают в Волгограде, во Ржеве и других городах воинской славы:
«Три года назад мы нашли медальон солдата, который погиб, защищая Сталинград. Он оказался родом из Курска. Его племянник на данный момент проживает в Норильске. И на похороны в Волгограде этот племянник привез своего сына и внуков. Мы также занимаемся АлСибом. Летом у Военно-учебного центра СФУ состоялось открытие памятников Василию Молокову и Илье Мазуруку. У нас люди, зная улицу Молокова, порой, к сожалению, не знают, кто это такой. А Василий Молоков — полярный летчик и первый герой Советского Союза, который “пробил” трассу Аляска-Сибирь. Илья Мазурук — командир перегоночной авиационной дивизии, руководил перегоночной трассой Аляска-Сибирь для поставок по ленд-лизу американских самолетов».
Среди экспонатов выставки — советская саперная лопатка, красноармейская книжка 1942 года, советский противогаз, шлем СШ-40, фрагмент немецкой колючей проволоки и многое другое.
В День героев Отечества в Красноярске также открылась фотовыставка «Красноярский край: Народ и армия едины». Участие в открытии принял Евгений Гарин. Выставка организована в тесном сотрудничестве с региональным отделением Российского военно-исторического общества в Красноярском крае, Государственным архивом Красноярского края, Красноярским краеведческим музеем.
Отдельный стенд выставки посвящен выпускникам Военного учебного центра СФУ — участникам специальной военной операции, кавалерам ордена мужества. Данная выставка — это дань уважения и благодарности настоящим героям нашего времени.