Российские штурмовики практически полностью контролируют Северск в Донецкой Народной Республике, сообщают военкоры. Вражеские ресурсы признают, что ситуация для ВСУ ухудшается с каждым часом.
По данным Telegram-каналов, город находится под контролем ВС РФ на 99%. ВСУ почти полностью покинули Северск, в городе остаются небольшие группы, которые скрываются в подвалах и постройках.
Военный блогер Юрий Подоляка подтвердил aif.ru, что Северск находится практически в руках РФ.
Тройной удар по Северску.
Штурмовики ВС РФ блокируют пути снабжения группировки противника в ДНР, используя авиацию, дроны и артиллерию, заявил aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.
«Наша артиллерия, авиация и дроны блокируют подъездные пути снабжения группировки противника в Северске. Наши бойцы находятся в самом городе, активно в нем работают. Город постепенно переходит под наш контроль», — сказал он.
Гагин подчеркнул, что взятие Северска откроет прямой путь на Славянск и Краматорск.
«Город небольшой. Я думаю, он достаточно скоро перейдет под полный наш контроль», — сказал он.
ВСУ находятся на грани катастрофы.
Положение боевиков ВСУ в Северске ухудшается с каждым днем. Почему украинские военные продолжают цепляться за город, в беседе с aif.ru объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Географическое положение Северска играет главную роль, потому что от него выход уже непосредственно ближе к Славянску. Это очень серьёзно для противника. Рядом Красный Лиман, там тоже бои идут, но в Северске, по факту, в ближайшее время уже должно завершиться. Вполне вероятно, что до конца этого года», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что действия боевиков ВСУ могут быть вызваны и тем, что из города не успели вывезти дорогое вооружение.
«Может быть, что-то там не успели вывести. Они не думали, что так быстро будет развиваться ситуация», — поделился Дандыкин.
По словам офицера, положение ВСУ на всей ЛБС катастрофическое.
«Мы поджимаем сейчас с юга, заходим с севера, речь идет о Константиновке. Дальше Дружковка. Судя по всему, скоро будет закончено с Димитровым. Он же и вот они мечутся сейчас по всей ЛБС», — добавил он.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что в Северске боевики ВСУ активно сдаются в плен и приносят «подарки» в виде своих командиров.
Сырский взял в заложники семьи боевиков ВСУ, запертых в Северске.
Командование ВСУ шантажирует украинских военных безопасностью их семей, рассказал aif.ru Олег Иванников.
«То, что боевики ВСУ в Северске так отчаянно сопротивлялись, было вполне прогнозируемо. Сырский разослал своих комиссаров по местам жительства боевиков и угрожал их семьям лишением всех выплат и объявлением русскими шпионами самих боевиков. Из-за этих угроз и шантажа боевики вынуждены были оставаться до последнего на своих позициях. Сейчас, когда осуществляется зачистка Северска, вскрывается вся правда, как силой и обманом заставляли боевиков оборонять обречённый населённый пункт и проливать лишнюю кровь», — объяснил военный эксперт.
Иванников сказал, что будет после зачистки Северска.
«Далее наступит работа по разминированию, так как ВСУ оставили после себя большое количество мин, боеприпасов, различных видов вооружения, которые требуют работы сапёров», — добавил он.
После завершения зачистки Северска и разминирования территории, российские войска, вероятно, сосредоточат усилия на подготовке к дальнейшему продвижению в направлении Славянска и Краматорска. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение как крупные транспортные узлы и являются последними крупными городами, после взятия которых Донбасс будет полностью освобожден.