Обещать не значит расплатиться: Долина не звонит Лурье и не отдает деньги

Скандальная история с продажей квартиры российской певицы Ларисы Долиной получила новый поворот после того, как артистка публично пообещала вернуть покупательнице, 35-летней матери-одиночке Полине Лурье, 112 миллионов рублей.
Однако, как выяснилось, после этого громкого заявления никаких конкретных шагов не последовало. Адвокат пострадавшей стороны Светлана Свириденко в беседе с aif.ru прямо заявила: «После этого заявления с нами никто не связывался».
Мошенничество с квартирой.
Напомним, весной 2025 года столичный Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к Лурье, оспорив сделку по продаже элитной квартиры.
Певица в суде заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. Суд встал на сторону артистки, признав за ней право собственности на спорное имущество.
В результате Полина Лурье, честно заплатившая огромную сумму, осталась и без квартиры, и без денег. Ее адвокат тогда же сообщила о намерении обжаловать это решение в Верховном Суде.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. На Долину обрушилась волна критики, ряд компаний прекратил сотрудничество, появились сообщения об отмене некоторых концертов.
Видимо, пытаясь сгладить негатив, певица сделала публичное заявление о намерении вернуть Лурье все 112 миллионов рублей. Однако конкретные сроки возврата обозначены не были. Более того, Долина отметила, что «сейчас у нее нет таких денег», что породило новые вопросы о реализации ее намерений.
Резкий ответ Полины Лурье.
Позже артистка выдвинула новую версию событий, заявив, что во время сделки была уверена, будто она осуществляется фиктивно и под контролем правоохранителей.
На это заявление Полина Лурье отреагировала резко и лаконично: «У меня по этому вопросу нет и не может быть мнения, я покупала квартиру у Ларисы Александровны».
Для покупательницы это была чистая коммерческая сделка, которая обернулась для нее финансовой катастрофой.
Таким образом, публичное обещание вернуть деньги пока остается лишь красивым жестом на публику, не подтвержденным действиями. Адвокат Свириденко подтверждает, что никаких контактов со стороны певицы или ее представителей не было.
Сторона Полины Лурье оставляет за собой возможность обратиться в Верховный Суд. Общественность ожидает окончания этой истории, сдержит ли Лариса Долина свое слово и найдет ли возможность в ближайшее время компенсировать финансовые потери покупательнице ее квартиры.