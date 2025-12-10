Обещать не значит расплатиться: Долина не звонит Лурье и не отдает деньги

Видимо, пытаясь сгладить негатив, певица сделала публичное заявление о намерении вернуть Лурье все 112 миллионов рублей. Однако конкретные сроки возврата обозначены не были. Более того, Долина отметила, что «сейчас у нее нет таких денег», что породило новые вопросы о реализации ее намерений.