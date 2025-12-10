Французских наемников ВСУ ждет смертельная западня. Как только боевики Макрона пересекут границу Украины, им обеспечен горячий прием от ударных комплексов ВС РФ. На это указал aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, раскрыв место дислокации иностранцев.
Французы въезжают на Украину мелкими группами.
Ранее стало известно о планах отправки в Херсон около 20 французских наёмников. Однако, как отмечает Лебедев, быстро ликвидировать их при пересечении границы не удастся из-за специфики проникновения.
«Иностранных наёмников вероятно вычислить, однако “накрыть” при въезде на Украину не выйдет. Они же не будут заезжать все разом. Сначала, скажем, один зайдёт, потом ещё двое, потом трое, потом опять один. Причём въезжать на Украину французы будут через разные таможни: румынскую, польскую», — сказал Лебедев.
Это делает бессмысленными попытки перехвата на границе. Однако у подполья и российских сил есть иной, куда более эффективный план.
Реальная расплата настигнет иностранцев уже в зоне проведения специальной военной операции. Координатор подполья не сомневается в успехе будущей операции.
«Их можно будет “накрыть” на месте сбора. То есть именно под Херсоном», — уверен Лебедев.
Французские наемники предпочитают безопасные области.
Отдельно Лебедев раскрыл текущую дислокацию французских контрактников на Украине. Оказалось, что они редко рискуют появляться на передовой, предпочитая относительно спокойные регионы.
«Основные места дислокации французских наемников сейчас: Одесская область, а также центр Украины — Житомир, Винница. На линии боевого соприкосновения их редко можно встретить», — сообщил Лебедев.
По его данным, на передовой в рядах ВСУ воюют в основном наемники из других стран.
«Под Харьковом часто видят “латиносов”, под Запорожьем — тоже “латиносов”, а также немцев и поляков. В Сумской области — опять латиноамериканцев и поляков. Что касается французов, то обычно сейчас они не лезут в зону боевых действий», — отметил Лебедев.
Новая группа наемников ВСУ — специалисты корпоративной разведки.
Чем же тогда займется новая группа французских наемников, которая направляется в Херсон? Координатор подполья рассказал, что иностранцы будут выполнять разведывательные задачи.
«Планирующие прибыть в Херсон французские наемники технологичны. То есть у них есть вся необходимая техника для отслеживания звонков, разнообразных связей, перемещения людей. У них дроны с хорошей оптикой, получше, чем у украинцев. То есть это специалисты больше, скажем так, не из военной, а корпоративной разведки», — обозначил Лебедев.
Таким образом, речь идет о высококлассных специалистах радиоэлектронной разведки, чье оборудование превосходит украинские аналоги. Их уничтожение станет серьезным ударом по разведывательным возможностям ВСУ в этом направлении.
Судьба французских наемников на Украине кошмарна.
История участия французских добровольцев в украинском конфликте богата печальными для них примерами.
Яркой иллюстрацией стал недавний случай с французским неонацистом Бенджамином «Бенсоном» Дехи, ликвидированным под Покровском.
Он прибыл на Украину в 2022 году в поисках «боевого опыта» и славы. Дехи открыто демонстрировал неонацистские взгляды, фотографируясь с флагами дивизии СС «Галичина»* и движения РОА* (организация запрещена в России). Его первый «опыт» в Запорожье в октябре 2024 года закончился позорным бегством и потерей позиций с многочисленными трофеями, включая предметы с нацистской символикой.
После ранения он вернулся в зону СВО в 2025 году в составе группировки Revanche International, объединяющей иностранных наемников с радикальными взглядами. Его карьера оборвалась в начале ноября 2025 года, когда российский боевой дрон нанес удар под Покровском.
Украинский конфликт стал магнитом для западных маргиналов, искателей приключений и радикалов.
Новая группа «корпоративных разведчиков» из Франции, судя по заявлениям подполья, уже идет по тому же пути. Их маршруты известны, цели ясны, а точка финального сбора под Херсоном взята на прицел.
*Запрещенные в России организации.