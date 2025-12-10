Удар по тайной базе: раскрыто место дислокации французских наемников ВСУ

«Иностранных наёмников вероятно вычислить, однако “накрыть” при въезде на Украину не выйдет. Они же не будут заезжать все разом. Сначала, скажем, один зайдёт, потом ещё двое, потом трое, потом опять один. Причём въезжать на Украину французы будут через разные таможни: румынскую, польскую», — сказал Лебедев.