Права работников: госинспекторами труда выявлено почти 8 тысяч нарушений

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено почти 8 тыс. нарушений трудовых прав, передает DKNews.kz.
Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 3 781 предписание, обязательное для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 470,7 млн тенге.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 10,1 тыс. работников. Им выплачено 2,2 млрд тенге.
Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
По данным на 1 декабря 2025 года государственными инспекторами труда проведено 5 886 проверок, в ходе которых выявлены 7 902 нарушения, из них: в сфере труда — 6 362; по безопасности и охране труда — 1 495; занятости населения — 45.
В результате принятых мер защищены трудовые права 45 тыс. работников.