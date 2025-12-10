Минобороны: Гуляйполе находится под полным огневым контролем ВС РФ

Кроме того, опубликованы материалы о действиях операторов беспилотных систем, которые поразили несколько бронемашин Humvee на подступах к городу и внутри населённого пункта. Одну из машин, подорвавшуюся на мине, дрон уничтожил дополнительным точным ударом.