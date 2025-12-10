Город Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что такая плотность огня не позволяет противнику незамеченно перемещаться в городской застройке, менять позиции или получать подкрепления и боеприпасы.
Минобороны также опубликовало кадры работы расчётов РСЗО «Град» 35-й армии, которые наносят удары по временным пунктам размещения украинских сил в жилых кварталах Днепропетровской области. Уничтожение укреплённых объектов, где противник размещал личный состав и технику, обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений в пределах Гуляйполя.
Кроме того, опубликованы материалы о действиях операторов беспилотных систем, которые поразили несколько бронемашин Humvee на подступах к городу и внутри населённого пункта. Одну из машин, подорвавшуюся на мине, дрон уничтожил дополнительным точным ударом.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения фугасными бомбами сразу нескольких пунктов дислокации 33-го штурмового полка ВСУ на территории Гуляйполя.