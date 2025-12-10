В Омске в суд передано дело о смертельном ДТП с участием автобуса

По данным следствия, вечером 10 августа 2025 года мужчина, управляя автобусом без пассажиров по улице Сыропятский тракт, нарушил правила дорожного движения: не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ-21112», который остановился на красный сигнал светофора в районе ООТ «Карьер».