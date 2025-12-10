В Омске в суд передано дело о смертельном ДТП с участием автобуса

Прокуратура Омска направила в суд уголовное дело по факту гибели 69-летней женщины в ДТП с участием рейсового автобуса. Обвиняемым проходит 49-летний уроженец Нальчика, работавший водителем автобуса «ПАЗ 32053».
По данным следствия, вечером 10 августа 2025 года мужчина, управляя автобусом без пассажиров по улице Сыропятский тракт, нарушил правила дорожного движения: не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ-21112», который остановился на красный сигнал светофора в районе ООТ «Карьер».
В результате столкновения 69-летняя женщина — мать водителя легкового автомобиля — получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
Обвиняемый полностью признал вину и частично возместил моральный вред, выплатив родственникам погибшей 150 тысяч рублей. Уголовное дело утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Согласно части 3 статьи 264 УК РФ, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
