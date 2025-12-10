Онищенко рассказал, кому грозит заразиться «гонконгским гриппом»

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы, эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал aif.ru о «гонконгском гриппе», циркулирующем в России.
«“Гонконгский грипп” на профессиональном языке, а не на сленге, называется H3N2 (вирус гриппа A), он рекомендован ВОЗ как актуальный штамм. Его мониторинг ведется, он входит в состав ныне сделанной вакцины от гриппа для наших граждан. А по последним данным уже привито уже 78 миллионов россиян», — сказал Онищенко.
Он отметил, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас по стране идет в рамках среднемноголетних показателей и до эпидемического уровня еще не дошло. Исключение: пять крупных городов России (по состоянию на 48-ю неделю). «Но в этом ничего удивительного нет, они не делают погоды в целом», — сказал Онищенко.
Он также обозначил, что циркулируют в РФ актуальные штаммы, которые вошли в состав вакцин.
«Вакцинация в соответствие с планом Минздрава практически завершилась», — также добавил Онищенко.
Санитарный врач призвал граждан не относится наплевательски к своему здоровью.
«Если почувствовали недомогание, повысилась температура, появились признаки острой респираторной инфекции, не надо геройствовать, лучше вызвать врача и сделать все необходимое, чтобы не заразить детей и пожилых людей — главных в группе риска», — подытожил Онищенко.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов назвал способ защиты от «гонконгского гриппа».