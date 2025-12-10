В Омске представили робота для очистки водоёмов

В минувший понедельник, 8 декабря, в Омском автобронетанковом инженерном институте состоялась презентация уникального робототехнического комплекса «Омич-водомёт». Этот инновационный аппарат, внешне напоминающий мини-танк, способен передвигаться как по суше, так и по воде, что делает его удобным для выполнения различных логистических задач.
Разработчики отметили, что на текущем этапе «Омич-водомёт» способен эффективно преодолевать бездорожье и двигаться против течения, что расширяет его возможности в сложных условиях. В будущем планируется оснащение комплекса искусственным интеллектом, а также модулем для очистки воды. Это позволит использовать «Омич-водомёт» для экологических целей, таких как сбор мусора на водоёмах или ликвидации разливов нефтепродуктов.
Напомним, что в конце 2024 года Омский автобронетанковый инженерный институт отметил 85 лет со дня своего основания.