Уфимцы уже два года не могу дождаться новой школы: Бастрыкин потребовал доклад по ситуации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании срыва сроков строительства школы в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По словам родителей, школа должна была быть построена по договору с ООО «Билд» еще до конца 2023 года, однако работы до сих пор не завершены. Из-за этого дети вынуждены учиться в учебных заведениях, которые находятся очень далеко от их домов. При этом маршрут школьного автобуса, который ранее возил детей, был отменен. Многочисленные обращения в различные инстанции не привели к решению проблемы.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
