Уфимцы уже два года не могу дождаться новой школы: Бастрыкин потребовал доклад по ситуации

По словам родителей, школа должна была быть построена по договору с ООО «Билд» еще до конца 2023 года, однако работы до сих пор не завершены. Из-за этого дети вынуждены учиться в учебных заведениях, которые находятся очень далеко от их домов. При этом маршрут школьного автобуса, который ранее возил детей, был отменен. Многочисленные обращения в различные инстанции не привели к решению проблемы.