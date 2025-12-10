Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимцы уже два года не могу дождаться новой школы: Бастрыкин потребовал доклад по ситуации

Бастрыкин поручил доложить о срыве сроков строительства школы в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании срыва сроков строительства школы в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По словам родителей, школа должна была быть построена по договору с ООО «Билд» еще до конца 2023 года, однако работы до сих пор не завершены. Из-за этого дети вынуждены учиться в учебных заведениях, которые находятся очень далеко от их домов. При этом маршрут школьного автобуса, который ранее возил детей, был отменен. Многочисленные обращения в различные инстанции не привели к решению проблемы.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.