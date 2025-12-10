Ричмонд
Поезд Деда Мороза прибыл в Омск

Зимний волшебник пробудет в городе до 14:40.

Источник: Комсомольская правда

Утром в 9:00 на железнодорожный вокзал Омска прибыл фирменный «Поезд Деда Мороза» — часть юбилейного, пятого по счету новогоднего проекта компании «Российские железные дороги». Главный зимний волшебник страны начал путь из Владивостока 19 ноября и сегодня приехал в Омск, где пробудет более пяти часов.

Для детей, чьи родители заранее приобрели билеты, организована насыщенная программа внутри состава: квест с аниматорами, встреча с Дедом Морозом, сладкий подарок, чаепитие в вагоне-ресторане и 45-минутное представление в кукольном театре. В билет также включено персональное видеопоздравление от самого Деда Мороза.

Для всех остальных желающих — праздничная программа на перроне: после прибытия поезда Дед Мороз и его помощники вышли к зрителям, чтобы поприветствовать детей, а перед отправлением в 14:40 попрощаются с ними.

Билеты на интерактивную программу внутри поезда продавались только на официальном сайте РЖД и были доступны за 30 суток до прибытия. При входе требуется предъявить свидетельство о рождении ребенка. Если при покупке ошибочно были указаны данные сопровождающего вместо данных малыша, билет необходимо переоформить.

После Омска «Поезд Деда Мороза» отправится в Ишим, чтобы продолжить свое новогоднее путешествие по городам России.

Ранее мы писали, что омские синоптики вновь предупредили о неблагоприятных метеоусловиях.