Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: в Судане потерпел крушение военный самолет Ил-76

В Судане произошла очередная авиакатастрофа, погиб весь экипаж.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 9 декабря, при совершении посадки в Судане разбился военный грузовой самолет Ил-76. Весь экипаж погиб. Об этом со ссылкой на источник сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе Осман Дигна в городе у Красного моря Порт-Судан», — отметил собеседник агентства, добавив, что перед крушением на борту возникла техническая неисправность.

Другой военный источник добавил, что все члены экипажа погибли в результате катастрофы, пишет агентство, не приводя об инциденте больше никаких подробностей.

Это далеко не первая авиакатастрофа, произошедшая в этой стране. Буквально в начале ноября этого года в Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76 недалеко от города Бабануса в штате Западный Кордофан.

Тогда число погибших не уточнялось, однако причиной аварии также стала техническая неисправность. Вместе с тем, СБР сообщили, что это они сбили военный самолет Ил-76 над Бабанусой, но не предоставили в пользу этой версии никаких доказательств.

А в феврале несколько военных и гражданских лиц погибли и пострадали при крушении авиалайнера вооруженных сил Судана в жилом районе города Омдурмана, расположенного к западу от Хартума. Катастрофа произошла во время взлета из аэропорта военной базы Вади-Сейидна.

До этого в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Об этом рассказал директор аэропорта «Кур Куоль». Инцидент произошел в столице государства Джубе. Судно потерпело крушение вскоре после взлета. Всего в результате происшествия погибли пять человек, в том числе два россиянина и пилота.

В 2023 году не менее 11 человек погибли в результате падения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан. Авиакатастрофа произошла «после взлета из-за технической неисправности».

В этом же году девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета «Антонов» в аэропорту города Порт-Судан. Суданские военные уточнили, что самолет разбился из-за технической неисправности. Четверо из погибших являлись военными.