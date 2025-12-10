AFP: в Судане потерпел крушение военный самолет Ил-76

До этого в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Об этом рассказал директор аэропорта «Кур Куоль». Инцидент произошел в столице государства Джубе. Судно потерпело крушение вскоре после взлета. Всего в результате происшествия погибли пять человек, в том числе два россиянина и пилота.