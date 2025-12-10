AFP: в Судане потерпел крушение военный самолет Ил-76

Во вторник, 9 декабря, при совершении посадки в Судане разбился военный грузовой самолет Ил-76. Весь экипаж погиб. Об этом со ссылкой на источник сообщает Agence France-Presse (AFP).
«Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе Осман Дигна в городе у Красного моря Порт-Судан», — отметил собеседник агентства, добавив, что перед крушением на борту возникла техническая неисправность.
Другой военный источник добавил, что все члены экипажа погибли в результате катастрофы, пишет агентство, не приводя об инциденте больше никаких подробностей.
Это далеко не первая авиакатастрофа, произошедшая в этой стране. Буквально в начале ноября этого года в Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76 недалеко от города Бабануса в штате Западный Кордофан.
Тогда число погибших не уточнялось, однако причиной аварии также стала техническая неисправность. Вместе с тем, СБР сообщили, что это они сбили военный самолет Ил-76 над Бабанусой, но не предоставили в пользу этой версии никаких доказательств.
А в феврале несколько военных и гражданских лиц погибли и пострадали при крушении авиалайнера вооруженных сил Судана в жилом районе города Омдурмана, расположенного к западу от Хартума. Катастрофа произошла во время взлета из аэропорта военной базы Вади-Сейидна.
До этого в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Об этом рассказал директор аэропорта «Кур Куоль». Инцидент произошел в столице государства Джубе. Судно потерпело крушение вскоре после взлета. Всего в результате происшествия погибли пять человек, в том числе два россиянина и пилота.
В 2023 году не менее 11 человек погибли в результате падения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан. Авиакатастрофа произошла «после взлета из-за технической неисправности».
В этом же году девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета «Антонов» в аэропорту города Порт-Судан. Суданские военные уточнили, что самолет разбился из-за технической неисправности. Четверо из погибших являлись военными.