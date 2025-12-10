СК проверит медобеспечение ребёнка-инвалида в Новосибирской области

В Новосибирской области началась проверка по факту ненадлежащего медицинского обеспечения ребёнка-инвалида. Речь идёт о шестилетнем мальчике, которому по состоянию здоровья необходима специализированная опора для стояния.
«В комментариях аккаунта приёмной Председателя СК России А. И. Бастрыкина в социальной сети “ВКонтакте” опубликовано обращение жительницы Новосибирской области по вопросу ненадлежащего обеспечения её шестилетнего сына-инвалида техническими средствами реабилитации», — сообщили в информационном центре СК РФ.
Так, вместо подходящей опоры ребёнку сотрудники профильных структур предлагают электронный сертификат, на который можно приобрести только менее функциональное оборудование, что может негативно сказаться на здоровье мальчика. Ранее обращения в различные инстанции не давали результата.
Следственный комитет Новосибирской области начал процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку под контроль центрального аппарата и поручил представить доклад о промежуточных результатах и принятых мерах.