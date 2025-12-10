Лишили ВСУ глаз и клыков: штурм Константиновки уже в разгаре

«ВСУ используют гексакоптеры для снабжения группировки, в том числе в тех местах, где ВС РФ перекрывают снабжение. Гексакоптеры пытаются в такие места долететь, что-то сбросить. Также они используются в качестве “матки”, которая носит на себе несколько малых коптеров, как для разведки, так и для сброса боевых частей по российским штурмовикам», — отметил Михайлов.