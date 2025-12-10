Лишили ВСУ глаз и клыков: штурм Константиновки уже в разгаре

Ситуация для украинских боевиков в районе Константиновки в ДНР продолжает стремительно ухудшаться.
Российские военные планомерно усиливают давление, системно перекрывая противнику логистические пути и лишая его ключевых средств ведения боя. Один из таких точечных и болезненных ударов был нанесен недавно операторами беспилотных систем «Южной» группировки войск.
Сорвали попытку ротации.
Минобороны РФ сообщило, что была сорвана попытка ротации боевиков ВСУ на константиновском направлении, уничтожен пикап с бойцами, а также стратегически важный объект — пункт управления тяжелыми гексакоптерами. Однако, как отмечает в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов, это лишь видимая часть айсберга.
«Под Константиновкой российские войска перекрывают любые пути снабжения и ротации группировок ВСУ. То есть уничтожение пикапа с боевиками, пункта управления гексакоптерами — лишь одно из немногих событий, которое там происходит. Российские военные планомерно усиливают давление под Константиновкой, соответственно, ситуация для украинских боевиков только ухудшается», — подчеркивает эксперт.
Не испугались «Бабы Яги».
Особое значение в этой операции имеет ликвидация пункта управления гексакоптерами. Эти многороторные беспилотники давно стали серьезной головной болью для украинского командования на этом направлении.
«ВСУ используют гексакоптеры для снабжения группировки, в том числе в тех местах, где ВС РФ перекрывают снабжение. Гексакоптеры пытаются в такие места долететь, что-то сбросить. Также они используются в качестве “матки”, которая носит на себе несколько малых коптеров, как для разведки, так и для сброса боевых частей по российским штурмовикам», — отметил Михайлов.
Тяжелые гексакоптеры выполняют роль многофункциональной платформы: это и воздушный курьер, доставляющий грузы в блокированные районы, и разведчик, и ударный комплекс, способный атаковать российские позиции.
Наиболее распространенным и опасным типом таких аппаратов, как отмечает специалист, является печально известная «Баба Яга».
Именно поэтому уничтожение не просто отдельного дрона, а целого пункта управления — удар огромной силы.
«Уничтожение столь важного пункта с этими гексакоптерами очень сильно ослабляет возможности украинской группировки в Константиновке, потому что гексакоптеры “Баба Яга” одни из самых опасных», — пояснил Михайлов.
Усиливают давление на ВСУ.
Лишившись этих «глаз и клыков», группировка ВСУ в районе Константиновки теряет возможность эффективно корректировать огонь, проводить разведку и пытаться наладить хоть какое-то снабжение в условиях тотального контроля территории российской армией.
Константиновка в шаге от оперативного окружения и дальнейшего разгрома противника на данном участке фронта.
Эксперт констатирует, что «российские военные на этом направлении продолжают усиливать давление на ВСУ».
После сорванной ротации уставшие подразделения не могут быть заменены, а потери — восполнены. Уничтожение техники и пункта управления дронами снижает боеспособность ВСУ до критического уровня.
Замкнутый круг для украинских боевиков сжимается, а контроль российской армии над стратегически важным направлением укрепляется.