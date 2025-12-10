Пушистые путешественники из Хабаровска улетают за границу

В Хабаровском крае растёт число людей, путешествующих с домашними животными, сообщает телеграм-канал «Дальневосточная полиция».
По данным Международного аэропорта Хабаровск, только за ноябрь 2025 года из края вылетели 20 питомцев: 10 собак и 1 кошка в Таиланд, 4 кошки в Японию, 2 кошки и 1 собака в Израиль, а также по одному животному в Вьетнам, Республику Корея и Китай.
Всего за год из Хабаровского края за рубеж отправились 139 питомцев.
В полиции советуют внимательнее относиться к правилам перевозки животных и требованиям как российских, так и зарубежных ведомств. Все необходимые документы и инструкции доступны на сайте Россельхознадзора.
Пусть путешествия будут безопасными и комфортными для всех, включая наших меньших братьев, — сообщает телеграм-канал «Дальневосточная полиция».