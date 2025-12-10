Мука из Приморского края набирает популярность в Китае

Для сравнения, за тот же период 2024 года в Китай из Приморья отправили всего 691 тонну муки. При этом приморские предприятия тогда экспортировали лишь 12,7 тонны соевой муки. Рост экспорта за год оказался многократным, что демонстрирует растущий спрос на приморскую продукцию.