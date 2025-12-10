Мука из Приморского края набирает популярность в Китае

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора с начала 2025 года оформило на экспорт в Китай почти 4 тысячи тонн муки. Общий вес поставленной продукции составил 3,9 тысячи тонн.
Основную часть экспорта — свыше 3,5 тысячи тонн — составила соевая мука от производителей Приморского края. Всего в Китай отправлено 126 таких партий.
Также через Приморье было оформлено 338 тонн пшеничной муки из Новосибирской области и 12 тонн ржаной муки из Алтайского края. При досмотре всей продукции нарушений не выявили, требования Китая как страны-импортера были полностью соблюдены. На каждую партию выдан фитосанитарный сертификат.
Для сравнения, за тот же период 2024 года в Китай из Приморья отправили всего 691 тонну муки. При этом приморские предприятия тогда экспортировали лишь 12,7 тонны соевой муки. Рост экспорта за год оказался многократным, что демонстрирует растущий спрос на приморскую продукцию.