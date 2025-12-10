У берегов Курил зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано 10 декабря в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
«Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в 10:19 (02:19 мск) 10 декабря», — уточнила она.
По информации сейсмостанции, эпицентр подземных толчков находился в 97 километрах к востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.
Семёнова также обратила внимание, что жители Северо-Курильска могли ощутить сейсмособытие силой до 4 баллов. Угроза наступления цунами не объявлялась.
Напомним, 9 декабря у побережья провинции Ачех в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4, очаг которого залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался к северо-западу от города Синабанга.
10 декабря в Камчатском крае было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы примерно в 300 километрах от Петропавловска-Камчатского. Их очаг залегал на глубине около 80 километров.