Рассказываем, какой силы было землетрясение в Иркутской области 10 декабря 2025

Землетрясение в Иркутской области 10 декабря 2025 года произошло поздней ночью. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала, эпицентр находился в Тофаларском сельском поселении Нижнеудинского района. Там сила толчков достигла 3,8 балла.
Благо, обошлось без разрушений. Сейчас все объекты продолжат работу в привычном режиме. Единственное, сибиряки спросонья могли не на шутку перепугаться из-за того, что произошло землетрясение в Иркутской области 10 декабря 2025 года.
Напомним, днем ранее сейсмособытие зафиксировали на Байкале со стороны Бурятии. Оно также произошло поздней ночью.
