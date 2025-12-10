Ричмонд
Рассказываем, какой силы было землетрясение в Иркутской области 10 декабря 2025

Землетрясение силой 3,8 балла произошло в Иркутской области 10 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Иркутской области 10 декабря 2025 года произошло поздней ночью. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала, эпицентр находился в Тофаларском сельском поселении Нижнеудинского района. Там сила толчков достигла 3,8 балла.

Землетрясение в Иркутской области 10 декабря 2025.

Благо, обошлось без разрушений. Сейчас все объекты продолжат работу в привычном режиме. Единственное, сибиряки спросонья могли не на шутку перепугаться из-за того, что произошло землетрясение в Иркутской области 10 декабря 2025 года.

Напомним, днем ранее сейсмособытие зафиксировали на Байкале со стороны Бурятии. Оно также произошло поздней ночью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске температура в тепловых сетях поднялась до 117 градусов. А это значит, что батареи, наконец, начали греть.