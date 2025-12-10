Певице Ларисе Долиной провели политологическую экспертизу

Судебная политологическая экспертиза была проведена в ходе расследования дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
В одном из документов указано, что на основании постановления руководителя следственной группы — старшего следователя специализированного отдела по расследованию дистанционных хищений следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве — была назначена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза. Уточняется, что она проводилась в рамках уголовного дела, где певица признана потерпевшей.
В материалах дела также отмечается, что в ходе гражданского судебного разбирательства между певицей и покупательницей квартиры Полиной Лурье выводы данной экспертизы не были оспорены.
В суде Лариса Долина объяснила, что квартира в центре Москвы, за которую она передала деньги мошенникам, была основным местом жительства её семьи.
Напомним, что в начале 2025 года мошенников удалось выявить и привлечь к ответственности. Суд вернул Долиной её квартиру, а преступников отправили в тюрьму. Однако Полина Лурье, хотя и была добросовестной покупательницей, осталась и без квартиры, и без вложенных средств.