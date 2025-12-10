Певице Ларисе Долиной провели политологическую экспертизу

Напомним, что в начале 2025 года мошенников удалось выявить и привлечь к ответственности. Суд вернул Долиной её квартиру, а преступников отправили в тюрьму. Однако Полина Лурье, хотя и была добросовестной покупательницей, осталась и без квартиры, и без вложенных средств.