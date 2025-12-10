Предпенсионеры: какие льготы они имеют в Татарстане

В 2025 году предпенсионный статус получат женщины, родившиеся в 1966 году (если они ещё не оформили пенсию), а также 1967−1970 годов рождения. Для мужчин аналогичный статус будет действовать для тех, кто родился в 1961—1965 годах и ещё не является пенсионером.