Дарья Домрачева сказала, при каких условиях может возглавить сборную Беларуси

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева сказала, при каких обстоятельствах она может возглавить сборную Беларуси, пишет News.ru. Главное — это возможность путешествовать с семьей.
Дарья сказала, что работа тренера очень интересная, потому что испытываешь потрясающие ощущения от прогресса спортсменов. Но при этом тренер должен надолго уезжать из дома на сборы и соревнования.
— У нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете. Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты рассматривать можно, — сказала Дарья Домрачева.
Напомним, что Дарья Домрачева работала вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом в сборной Китая перед Олимпиадой-2022. Биатлонная чета воспитывает двух дочек: старшая родилась в 2016-м, а младшая — в 2023-м.
