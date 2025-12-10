Ричмонд
Дарья Домрачева сказала, при каких условиях может возглавить сборную Беларуси

Домрачева сказала, при каких условиях она может работать тренером.

Источник: Комсомольская правда

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева сказала, при каких обстоятельствах она может возглавить сборную Беларуси, пишет News.ru. Главное — это возможность путешествовать с семьей.

Дарья сказала, что работа тренера очень интересная, потому что испытываешь потрясающие ощущения от прогресса спортсменов. Но при этом тренер должен надолго уезжать из дома на сборы и соревнования.

— У нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете. Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты рассматривать можно, — сказала Дарья Домрачева.

Напомним, что Дарья Домрачева работала вместе с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом в сборной Китая перед Олимпиадой-2022. Биатлонная чета воспитывает двух дочек: старшая родилась в 2016-м, а младшая — в 2023-м.

Еще узнайте, что Дарья Домрачева рассказала, что ее дети осваивают норвежский язык.

Ранее мы писали, что Домрачева раскрыла рецепт семейного счастья в браке с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Кроме того, Дарья Домрачева сказала Губерниеву о своих детях: «Ни минуты покоя».