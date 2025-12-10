Ричмонд
Все закончилось через три дня: волонтеры прекратили поиски пропавшего 49-летнего уфимца

В Уфе завершились поиски пропавшего 49-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Поиски 49-летнего жителя Уфы, пропавшего 4 декабря, завершились. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», мужчина найден живым.

В официальном сообществе отряда в социальной сети «ВКонтакте» появилось радостное для родных и волонтеров сообщение: «Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!».

Обстоятельства его исчезновения и местонахождение в течение этого времени не разглашаются. Также не уточняется, почему он не выходил на связь с родными и близкими.

