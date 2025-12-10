Жители Лысьвы избавились от проблем с шумными соседями после обращения в суд

В иске мужчина указал, что лай слышен круглые сутки, поэтому людям трудно отдыхать. К тому же от приюта постоянно исходил неприятный запах. Хозяйка участка настаивала, что территория огорожена, собаки вакцинированы, а в акте осмотра указано, что за ними ухаживают и содержат в чистоте. Однако суд посчитал, что большое количество животных само по себе нарушает права окружающих. В итоге женщину обязали закрыть нелегальный приют и оставить у себя только двух собак, на которых есть официальные документы.