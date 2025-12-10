Жители Лысьвы избавились от проблем с шумными соседями после обращения в суд

В Лысьве местная жительница устроила на своем участке неофициальный приют для бездомных собак. Постоянно там она не жила — приезжала лишь периодически, чтобы накормить животных и убрать территорию, сообщает пресс-служба приставов.
В остальное время собаки оставались без присмотра и, как утверждают соседи, регулярно выбирались за пределы участка, бегали по деревне, портили грядки, выкапывали растения и сбивались в стаи с другими бездомными животными. Один из жителей, уставший от такого соседства, обратился в суд. Он потребовал защитить право на спокойную и безопасную среду для себя и трех своих детей.
В иске мужчина указал, что лай слышен круглые сутки, поэтому людям трудно отдыхать. К тому же от приюта постоянно исходил неприятный запах. Хозяйка участка настаивала, что территория огорожена, собаки вакцинированы, а в акте осмотра указано, что за ними ухаживают и содержат в чистоте. Однако суд посчитал, что большое количество животных само по себе нарушает права окружающих. В итоге женщину обязали закрыть нелегальный приют и оставить у себя только двух собак, на которых есть официальные документы.
Исполнительный лист поступил к судебным приставам Лысьвы. Должнице объяснили, что при уклонении от исполнения решения будут применены меры принудительного характера.
Поскольку женщина не торопилась пристраивать животных, ей временно запретили выезд за границу. После этого она предоставила документы, подтверждающие, что участок освобожден от собак.