В ходе расследования дела Долиной была проведена политологическая экспертиза

Исследование было инициировано по постановлению старшего следователя специализированного отдела, занимающегося расследованием дистанционных хищений в главном управлении МВД по Москве. Согласно имеющимся документам, выводы данной экспертизы не были оспорены ни одной из сторон в ходе параллельного гражданского судебного разбирательства между артисткой и покупательницей её жилья Полиной Лурье.