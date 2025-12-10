В ходе расследования дела Долиной была проведена политологическая экспертиза

Исследование было инициировано по постановлению старшего следователя специализированного отдела, занимающегося расследованием дистанционных хищений в главном управлении МВД по Москве. Согласно имеющимся документам, выводы данной экспертизы не были оспорены ни одной из сторон в ходе параллельного гражданского судебного разбирательства между артисткой и покупательницей её жилья Полиной Лурье.
Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.