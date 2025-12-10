В Сургуте выяснили, чем грозит раннее развитие диабета беременных

Гестационный сахарный диабет (ГСД) или диабет беременных — это осложнение, возникающее только во время вынашивания ребенка. Риск проявления этого осложнения растет при лишнем весе у матери, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ). Лечение пациенток с ГСД включает диетотерапию и инсулинотерапию, если целевой уровень глюкозы крови не достигнут.