В Омске снесут здание школы, где пострадал подросток

В Омске снесут бывшую школу № 163 на улице Свободы, которая годами стояла заброшенной. Исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин подписал соответствующее постановление 5 декабря.
Здание площадью более 1600 квадратных метров привлекало детей и стало местом происшествий. За два года желающих купить недострой так и не нашлось. Организовать снос поручено первому заместителю мэра Евгению Романину.
Решение было принято после ЧП весной 2023 года, когда подросток выпрыгнул из окна и сломал ногу. Стартовая цена здания тогда составляла 12,7 миллиона рублей, а участок под ним — 11,6 миллиона рублей.
Ранее мы сообщали, что в Омске на Окружной дороге продается недостроенный 8-этажный больничный комплекс с цокольным этажом, начатый в 1990-х для ПО «Полёт».