Стало известно о серьезных сбоях льготного лекарственного обеспечения в РФ

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что проблемы с льготными лекарствами носят системный характер и затрагивают большинство регионов. Ситуация сопровождается задержками выдачи препаратов, ошибками в расчётах потребностей и потерями лекарств из-за просрочки.
По словам омбудсмена, часто врачи выписывают рецепты, которые аптеки не могут исполнить вовремя. Заявки переходят в режим отсроченного обеспечения, но контроль над их исполнением слабый. Росздравнадзор фиксирует подобные нарушения в Брянской, Вологодской, Саратовской, Амурской, Иркутской областях, Камчатском крае, Тыве и Башкирии, передает РБК.
Дополнительные трудности создаёт неэффективная закупочная кампания. В ряде регионов — Орловской и Саратовской областях, Камчатском крае — препараты списывают из-за истечения срока годности. В конкурсах случаются задержки и провалы, складские запасы управляются несогласованно. Москалькова отмечает, что на фоне санкций и перебоев логистики регионы несвоевременно осуществляют закупки, что усиливает дефицит.
Льготники, не получая назначенное лечение, вынуждены переходить на дешёвые аналоги. Отдельную тревогу вызывают обращения пациентов с диабетом из-за нехватки расходников для контроля уровня глюкозы. В нескольких регионах и Москве сообщали о перебоях с устройствами для непрерывного мониторинга, в Новосибирске выдавали китайский аналог.
Минздрав напоминает о действующем приказе, регламентирующем сроки обслуживания рецептов, работу журналов отсроченного обеспечения и информирование пациентов о поступлении препаратов. При сложностях ведомство рекомендует обращаться на горячую линию Росздравнадзора.
Несмотря на общие проблемы, Москалькова отмечает снижение числа жалоб на лекарственное обеспечение в 2025 году, что она связывает с формированием в регионах достаточного запаса важнейших препаратов. Однако основная масса обращений продолжает касаться качества медпомощи, доступности скорой, записи к врачам и соблюдения сроков оказания услуг.
