Мэр Екатеринбурга подводит итоги пятилетки в кругу СМИ: онлайн-трансляция

Срок полномочий у Орлова истекает в феврале 2026-го.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 10 декабря устроил неформальную встречу с редакторами СМИ, чтобы подвести итоги своей пятилетней работы в преддверии окончания срока полномочий. За ходом пресс-конференции URA.RU следит в режиме онлайн.
09:03 На встречу пригласили 30 редакторов ведущих СМИ Екатеринбурга. Пресс-конференция вот-вот начнется.
09:04 Это не последнее общение Орлова с прессой в 2025-м. До конца года еще может пройти прямая линия.
09:11 Год назад Орлов также встречался с журналистами в Домне. «Та встреча была конструктивной и полезной, помню свое обещание и наш разговор, что планировали в таком составе встречаться почаще, но 2025 год во многом выдался непредсказуемым, некоторые планы приходилось менять на ходу. Тем не менее и я, и мои коллеги стараемся быть открытыми», — поприветствовал журналистов Орлов.
09:14 Мэр отметил, что эта встреча посвящена именно пятилетию. «Мне важно услышать от вас обратную связь, как развивается город. Мне кажется, он развивается, хорошеет, есть планы по его дальнейшему развитию. Давайте вместе подискутируем, отвечу на ваши вопросы, постараюсь быть максимально откровенным», — подчеркнул Орлов.
09:18 Первый вопрос: почему в новых строящихся районах не появляется новых рабочих мест? Орлов заговорил про Академический. «Там действительно с рабочими местами не очень хорошо, но у нас в каждом районе есть стратегические планы, в том числе по развитию территории в привязке к созданию рабочих мест. Ситуация в Академическом — это, конечно, вызов, многим приходится ездить в центр. Одно из достижений — трамвайная линия, людям стало проще добираться до работы, но наша задача — обеспечить выезд на ЕКАД. Активно занимаемся проектированием, надо будет делать развязку, чтобы сразу уехать в сторону Шабров», — поделился мэр.
09:20 На вопрос о плане по сохранению объектов культурного наследия Орлов ответил, что в Екатеринбурге около 800 таких памятников. Из них больше 150 в собственности города, на которые удается привлекать финансирование. Куда сложнее с теми, которые находятся не на балансе города — пример, гостиница «Мадрид».
09:26 В качестве мотивирующих факторов, чтобы инвесторы восстанавливали памятники, по мнению Орлова, есть льготное кредитование. «Активизировалась работа в отношении областных памятников, которые находятся на гостевых маршрутах, в центре города, и мы с МУГИСО ищем решения, как вовлечь в оборот. Но здесь нужно понуждать через управление по охране памятников — в отношении дворца Харитонова уже даже есть решение суда, который установил сроки, обязывающие привести объект в порядок. Потому что мы не одну попытку делали с просьбой передать объект либо в собственность субъекта или города. Эту практику надо использовать, необходимо задействовать рычаги и для изъятия по суду и продажи нормальным инвесторам, которые хотели бы что-то с этим объектом сделать», — пояснил градоначальник.
09:27 По словам Орлова, интерес со стороны инвесторов к памятникам культуры растет. Их привлекает, в частности, то, что они находятся в центре.