Мэр Екатеринбурга подводит итоги пятилетки в кругу СМИ: онлайн-трансляция

09:26 В качестве мотивирующих факторов, чтобы инвесторы восстанавливали памятники, по мнению Орлова, есть льготное кредитование. «Активизировалась работа в отношении областных памятников, которые находятся на гостевых маршрутах, в центре города, и мы с МУГИСО ищем решения, как вовлечь в оборот. Но здесь нужно понуждать через управление по охране памятников — в отношении дворца Харитонова уже даже есть решение суда, который установил сроки, обязывающие привести объект в порядок. Потому что мы не одну попытку делали с просьбой передать объект либо в собственность субъекта или города. Эту практику надо использовать, необходимо задействовать рычаги и для изъятия по суду и продажи нормальным инвесторам, которые хотели бы что-то с этим объектом сделать», — пояснил градоначальник.